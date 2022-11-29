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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Общество ,  
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РПЦ сочла незначимым решение Александрийской церкви не поминать патриарха

Советник патриарха: решение Александрийской церкви не поминать главу РПЦ ничего не значит
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Решение Синода Александрийской православной церкви (АПЦ) прекратить поминовение патриарха Московского и всея Руси Кирилла и «лишить сана» митрополита Леонида не будет иметь никаких последствий для Русской православной церкви (РПЦ), заявил «РИА Новости» советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов.

«Ожидаемое решение, которое не будет иметь никаких последствий в силу прекращения канонического общения Русской православной церкви с патриархом Александрийским Феодором после вступления последнего в общение с раскольниками [из Православной церкви Украины]. Теперь все его деяния не имеют для нас никакого значения», — сказал Балашов.

О решении прекратить поминовение имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время литургии в ряду имен предстоятелей православных церквей из-за создания экзархата (зарубежного наместничества) РПЦ в Африке Священный синод Александрийского патриархата объявил 23 ноября. По мнению синода, создав Африканский экзархат, РПЦ вторглась в приходы духовной и пастырской юрисдикции Александрийского патриархата в Африке, а глава экзархата РПЦ митрополит Клинский Леонид совершил «канонические правонарушения». Кроме того, его обвиняют в подкупе местного духовенства. Священный синод приступил к лишению митрополита Леонида сана, в том числе за новые церковно-политические «теории» о распределении «русского мира» по вселенной «на основе национальности», писало греческое агентство церковных новостей «Ромфеа».

Решение образовать на африканском континенте собственное наместничество РПЦ приняла в декабре 2021 года, объяснив это тем, что клирики Александрийской православной церкви сами многократно просили о принятии под омфор (юрисдикцию) Московского патриархата, так как не были согласны с позицией патриарха Александрийского и всей Африки Феодора. В октябре 2018 года он признал автокефальную Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих (список для поминовения на литургии). После этого в РПЦ объявили ПЦУ раскольниками и перестали поминать имя патриарха Александрийского Феодора II в молитвах.

Теги
РПЦ патриарх Кирилл Африка Московский патриархат
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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