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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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Верховный суд Молдавии отклонил требование о домашнем аресте Додона

Верховный суд Молдавии отклонил требование прокуратуры вернуть Додона под домашний арест
Додон был под домашним арестом по делу о получении денег от лидера Демпартии Плахотнюка с мая до середины ноября, после чего его выпустили под судебный контроль. Додон вину не признает
Игорь Додон (справа)
Игорь Додон (справа) (Фото: Вениамин Демидецкий / ТАСС)

Высшая судебная палата (Верховный суд) Молдавии не стала возвращать экс-президента страны Игоря Додона под домашний арест, передает с заседания портал NewsMaker. Апелляция была направлена прокурором Петром Ярмалюком.

Игорь Додон прокомментировал решение суда. «Я уже говорил, что у нас есть прокурор, который, к сожалению, не знает процедур и допускает такие ошибки. Очевидно, были риски, я понимаю риск оппонентов, [президент Молдавии] Майя Санду, я вас понимаю», — сказал Додон, его цитирует UniMedia.

19 мая в Молдавии завели уголовное дело на Додона, его обвиняли в получении крупной суммы денег от лидера Демократической партии страны. Дело возбудили в связи с опубликованной видеозаписью, на которой глава партии Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают Додону пакет. Реницэ, который опубликовал ролик, заявлял, что встреча состоялась в 2019 году, а в пакете находилась крупная сумма денег. Додона посадили под домашний арест.

6 октября прокуратура сообщила, что завершила расследование дела. По версии прокуроров, Додон получил от Плахотнюка до $1 млн, эти деньги должны были пойти на покрытие расходов Партии социалистов, в том числе на зарплату некоторых членов партии.

18 ноября судьи Высшей судебной палаты приняли решение освободить Игоря Додона из-под домашнего ареста. Политику изменили меру пресечения — ему запретили выезжать из Молдавии.

Додон свою вину не признал. Он отрицал получение денег от Плахотнюка, возбуждение дела объяснил стремлением добиться его «бегства из страны» и попыткой отвлечь внимание от проблем Молдавии, когда в стране «все идет не так».

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Теги
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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