Часть мобилизованных сотрудников «Ураласбеста» вернули домой

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В Свердловской области 12 сотрудников «Ураласбеста», которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации, вернулись домой, сообщили РБК в пресс-службе предприятия.

«Да, действительно, 12 специалистов вернули. 11 уже приступили к работе на сохраненных для них местах. Процедура такова: комбинат подал списки в военкомат Асбеста на 31 мобилизованного специалиста, а военкомат уже пишет письма в места дислокации людей. По оставшимся ведется аналогичная работа», — говорится в сообщении.

«Коммерсантъ» со ссылкой на предприятие отмечает, что 19 сотрудников предприятия до сих пор остаются в зоне спецоперации.

«Ураласбест» — горно-обогатительное предприятие на Урале, которое в основном занимается добычей и производством хризотила (белый асбест), из него производят кровельные и фасадные материалы, трубы, фасадные плиты и т.д. Предприятие работает на базе Баженовского месторождения, общая площадь производства составляет более 5 тыс. га. На сайте компании указано, что там работают около 8 тыс. человек.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Свердловской области.

После объявления в России частичной мобилизации власти российских регионов стали сообщать об ошибках, допущенных в рамках призывной кампании и после нее (28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек и завершении мобилизации).

Так, 21 ноября военкомат Москвы отменил свое решение о призыве сотрудника ИТ-компании ООО «Связь Сервис Телекоммуникации» Кирилла Ерохова. Мужчину отправили на учебный полигон в Подмосковье в начале октября, несмотря на то, что у него было право на освобождение от призыва по мобилизации в качестве работника аккредитованной Минцифры ИТ-компании.

Адвокаты Ерохова подали иск в суд с требованием признать решение призывной комиссии незаконным. Во время слушаний в суде выяснилось, что имя мужчины есть в списках Генштаба, куда включены лица с отсрочкой, однако эти списки поступили в военкомат только 13 октября, а призывная комиссия решила мобилизовать Ерохова 6 октября.