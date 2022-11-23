Петербургский учитель истории погиб через месяц после мобилизации

Школьный учитель истории из Петербурга погиб через месяц после мобилизации

Владислав Пивнюк (Фото: ГБОУ Школа№ 253 имени капитана 1-го ранга П.И. Державина)

Петербургский школьный учитель Владислав Пивнюк погиб в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на представителей школы № 253 имени капитана 1-го ранга П.И. Державина, где работал педагог. В пресс-службе администрации Приморского района города изданию подтвердили факт его гибели.

Пивнюку было 29 лет. Согласно данным на сайте школы, он окончил Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого по специальности «юриспруденция», а затем прошел профессиональную переподготовку. Пивнюк преподавал историю и обществознание и был классным руководителем.

На втором этаже школы выставили вазы с гвоздиками и портрет учителя с черной лентой. Фото сопровождается текстом о том, что он погиб при исполнении воинского долга, пишет «Фонтанка».

Родители учеников школы рассказали, что о мобилизации Пивнюка стало известно месяц назад. Тогда они организовывали сбор подписей за отсрочку для учителя.

РБК направил запросы в пресс-службу администрации Санкт-Петербурга, школу № 253 и региональный военный комиссариат.

5 октября в зоне военной операции погиб мобилизованный учитель физкультуры, майор Вадим Седов, работавший в гимназии № 631 Приморского района Петербурга. Администрация школы сообщила в соцсетях, что учитель погиб при выполнении боевого задания.