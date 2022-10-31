Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время

Александр Лукашенко (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что в ближайшее время встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил, когда принимал с докладом премьер-министра страны Романа Головченко, передает БелТА.

«В ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год», — сказал президент Белоруссии.

На встрече, по словам Лукашенко, планируется обсудить в том числе двустороннюю интеграцию и направленные на нее проекты.

Путин и Лукашенко в последний раз встречались в Сочи 26 сентября. До этого они виделись в Самарканде на саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин тогда отметил, что договорился с белорусским коллегой обсудить при следующей встрече ситуацию в регионе и экономические вопросы. Лукашенко во время переговоров отметил, что срывов договоренностей между Россией и Белоруссией «практически нет».