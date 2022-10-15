Лукашенко описал свои отношения с Путиным

Лукашенко назвал отношения с Путиным, как у «близких друзей и надежных партнеров»

Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским коллегой Владимиром Путиным порой спорили и ссорились, но как самые близкие друзья и надежные партнеры. Об этом белорусский лидер сказал в интервью американскому телеканалу NBC, его слова приводит телеграм-канал «Пул первого».

«Если говорить о наших личных отношениях с президентом Путиным, то они не всегда были безоблачными. Вы знаете, что мы спорили и ссорились порой, но как самые близкие друзья и надежные партнеры», — отметил Лукашенко.

Он вспомнил, как однажды заявил, что такого уровня взаимоотношений, как между президентом Белоруссии и России, нет ни у кого.

«Во-вторых, последнее время наши отношения только усилились, укрепились. Мы абсолютно доверяем друг другу, поэтому проблем практически нет в общении», — добавил Лукашенко.

В декабре 2018 года между белорусским и российским президентами возник спор по поводу цен на газ для Белоруссии. Лукашенко заметил, что для белорусских потребителей газ стоит $130 за 1 тыс. куб. м, в то время как для россиян в соседней Смоленской области — $70. Путин в ответ заметил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за 1 тыс. куб. м, а не $130.

Позже Лукашенко рассказал, что ему пришлось извиниться перед Путиным. «Удалось [обсудить] в такой нехорошей форме, что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение. Вам лучше не слышать этого», — сказал президент Белоруссии, добавив, что все вопросы они обсудили.