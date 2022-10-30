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СК возбудил дело после крушения дельтаплана в Адыгее

СК возбудил дело после гибели двух человек при крушении дельтаплана в Адыгее

По факту крушения дельтаплана в Адыгее возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 2 статьи 238 УК РФ), сообщили РБК в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Дельплан разбился в ущелье в Майкопском районе республики утром 30 октября. Оба находящиеся на борту человека погибли.

«В ходе выполнения полета, непосредственного после набора высоты, у летательного аппарата произошел надлом крыла, вследствие чего дельталет ушел в пике и потерпел крушение в ущелье. Пилот и его пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Один из погибших — пилот и собственник дельтаплана. С ним на борту была жительница Ростовской области, согласившаяся на платный полет.

«Уже установлено, что пилот не имел разрешения на оказание платных услуг и права на управление летательным аппаратом.
Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в следственном управлении.

Теги
крушение дельтаплан Адыгея СК
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