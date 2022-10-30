СК возбудил дело после крушения дельтаплана в Адыгее
По факту крушения дельтаплана в Адыгее возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 2 статьи 238 УК РФ), сообщили РБК в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
Дельплан разбился в ущелье в Майкопском районе республики утром 30 октября. Оба находящиеся на борту человека погибли.
«В ходе выполнения полета, непосредственного после набора высоты, у летательного аппарата произошел надлом крыла, вследствие чего дельталет ушел в пике и потерпел крушение в ущелье. Пилот и его пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Один из погибших — пилот и собственник дельтаплана. С ним на борту была жительница Ростовской области, согласившаяся на платный полет.
«Уже установлено, что пилот не имел разрешения на оказание платных услуг и права на управление летательным аппаратом.
Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в следственном управлении.