Производство российского дрона для разгона протестов начнется в 2023 году

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Серийное производство коптера «Шершень», предназначенного для подавления беспилотных летательных аппаратов и разгона массовых беспорядков, будет запущено в начале 2023 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М.А.Карцева Виталий Долгов.

«В серийное производство «Шершня» планируем выйти после Нового года. С середины декабря — в январе уже можем показывать гексакоптер в действии», — сказал Долгов.

«Шершень» — дрон малого радиуса действия, до 10 км. Кроме разгона беспорядков он также может применяться в нефтегазовом секторе для контроля состояния нефтепроводов и газопроводов, экологического мониторинга, рассказывал ранее Долгов. Опытный образец разработанного специалистами НИИВК коптера впервые был представлен в Москве на выставке «Аэронет-2035», которая проходила с 17 по 27 ноября на ВДНХ.

На базе НИИВК уже успешно прошли испытания ультразвукового и инфразвукового воздействия при помощи «Шершня», в них участвовала группа добровольцев из 100 человек. «Сначала включали слышимый звук, потом стали понижать герц и отслеживали, на каких частотах человек звук не слышит, но испытывает дискомфорт», — объяснял Долгов. По его словам, применение коптера безвредно для организма: «Люди начинают испытывать дискомфорт, им хочется покинуть место. Что касается применения инфразвука, то ощущения похожи на морскую болезнь: могут проявляться тошнота, головокружение, общий дискомфорт. Все симптомы исчезают, как только человек покидает территорию, попадающую в зону воздействия».