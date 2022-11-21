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В России начнут строить дома с терминалами для посадки беспилотников

«Известия»: Минпромторг предложил строить дома с терминалами для посадки беспилотников

Дома с терминалами для посадки воздушных беспилотников могут начать строить в России, сообщают «Известия» со ссылкой на документ с соответствующим поручением главы Минпромторга Дениса Мантурова по итогам совещания о развитии беспилотных авиасистем в России.

«Подготовить и представить в правительство предложения, направленные на увеличение в трехлетней перспективе доли вводимых в эксплуатацию зданий и придомовых территорий, в которых предусмотрены возможности для размещения терминальной инфраструктуры для беспилотной аэродоставки грузов», — говорится в тексте документа.

В Минстрое, который вместе с ВЭБ.РФ занимается этим вопросом, подтвердили изданию планы по строительству таких зданий. «Для осуществления идеи необходимо разработать критерии размещения, внести изменения в нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок строительства и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений, изменений, предусматривающих возможность размещения терминальной инфраструктуры беспилотных авиационных систем в зданиях и сооружениях», — подчеркнули в министерстве.

Доставка грузов дронами в России сегодня возможна только в виде тестовых полетов в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭРП). В марте этого года кабмин принял два таких ЭПР: один тест проводит «Почта России» на Чукотке, Камчатке, в ЯНАО и ХМАО, второй реализуется в Томской области, где тестируются грузовые дроны с максимальной взлетной массой более 30 кг.

Для частных лиц в России с 27 сентября 2017 года действует обязательная регистрация БПЛА, соответствующие поправки годом ранее внесли в ст. 37 «Сертификация гражданских воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов, беспилотных авиационных систем и (или) их элементов» Воздушного кодекса. Согласно им, каждый, кто покупает дрон, должен зарегистрировать его в Росавиации в течение десяти дней после приобретения или ввоза в Россию.

Ряд участников рынка в том же году выступили против нововведения, заявив, что процедура регистрации для покупателей беспилотных аппаратов, среди которых детские игрушки или авиамодели, будет сложной и усложнит гражданам жизнь, а «безопасности не прибавит».

Теги
дроны дома Минстрой беспилотники
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