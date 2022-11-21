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В России разработали квадрокоптер «Шершень» для подавления беспорядков

В России разработали квадрокоптер «Шершень» для подавления массовых беспорядков

На выставке «Аэронет-2035» в Москве представляет квадрокоптер «Шершень», предназначенный для подавления беспилотных летательных аппаратов и разгона массовых беспорядков. Об этом ТАСС сообщил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А Карцева Виталий Долгов.

Выставка, на которой продемонстрированы БЛА и системы подавления российского производства, проходит с 17 по 27 ноября на ВДНХ.

«Квадрокоптер «Шершень» представлен впервые, это новый опытный образец, работы еще ведутся. Интересное направление, аппарат двойного назначения с полезной нагрузкой ультразвук, радиолокационное подавление», — рассказал Долгов

По его словам, квадрокоптер может использоваться как для подавления других беспилотников, так и для разгона массовых беспорядков. Как отметил Долгов, «Шершень» — дрон малого радиуса действия, до 10 км. «Сейчас мы испытываем покрытие для квадрокоптера, которое будет отражать радары. В этом должна быть его особенность. Если посмотреть на образец, представленный на выставке, он весь как будто покрашен. Это специальная краска, которая будет отражать радар», — указал специалист.

Крпоме этого, «Шершень» может применяться в нефтегазовом секторе для контроля состояния нефтепроводов и газопроводов, экологического мониторинга, добавил Долгов.

В декабре прошлого года Роспатент зарегистрировал дрон, который способен подзаряжаться от линий электропередачи (ЛЭП). Его разработали специалисты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала Прошлякова Минобороны России. Беспилотник представляет собой летательный аппарат с несколькими несущими винтами, в нижней части которого устанавливаются токовые клещи, которыми дрон зацепляется за ЛЭП для подзарядки своего аккумулятора.

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