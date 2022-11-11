В Нефтеюганске загорелся торговый центр

Пожар в ТЦ в Нефтеюганске локализовали на площади 1 тыс. кв. м

Всех находившихся в ТЦ людей эвакуировали, никто не пострадал. Пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м, удалось не допустить перехода огня на жилые дома поблизости

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В Нефтеюганске (ХМАО) загорелся торговый центр, передает пресс-служба МЧС. Первые прибывшие на место пожарные сообщили о горении на территории площадью около 300 кв. м, но затем масштабы возгорания увеличились. Его удалось локализовать на площади 1 тыс. кв. м.

«Здание одноэтажное, размерами 25 на 40, наружные стены из сэндвич-панелей. На момент прибытия наблюдалось открытое горение на кровле», — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, всех людей удалось эвакуировать и никто не пострадал. Пожар начался в 18:38 по местному времени (16:38 мск), а спустя три минуты на место прибыли первые подразделения пожарных. «Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений не был допущен переход огня на рядом стоящие жилые дома», — отметили в пресс-службе МЧС.

«Вестник Сургутского района» уточняет, что горит ТЦ «Привозъ». Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку.