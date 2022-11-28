Автомобилисты попросили разрешить производство незамерзайки с метанолом

Национальный автомобильный союз (НАС) попросил правительство отменить запрет на производство незамерзающей жидкости на основе метилового спирта. Соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину направил президент НАС Антон Шапарин, с ним ознакомились «Известия».

Шапарин отмечает, что запрет на выпуск такой назамерзайки массово нарушается, что подтверждается контрольными закупками Роспотребнадзора, в ходе которых постоянно выявляется продукция с метанолом.

Шапарин подчеркивает, что основной причиной введения запрета было употребление некоторыми россиянами метанола как суррогата алкогольных напитков, что приводит к тяжелым последствиям для здоровья. Вместе с тем компании, выпускающие метиловый спирт в промышленных объемах, после введения санкций оказались в тяжелом положении — возникли проблемы с экспортом.

«Производители метанола вынуждены продавать продукцию в страны Азии по минимальным ценам, чтобы не допустить остановки производства», — говорится в письме.

По мнению Шапарина, снятие запрета окажет поддержку отечественным производителям метанола, позволит «сохранить и увеличить переработку природного газа», а также «повысит доходы федерального бюджета за счет вывода из тени целого сегмента экономики».

Чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья от употребления такой жидкости в качестве суррогата алкоголя, президент НАС предлагает обязать ее производителей добавлять в жидкость специальные присадки, который сделают ее очень горькой, а также маркировать продукцию.

Производство незамерзающей жидкости на основе метанола было запрещено еще в 2000-м году постановлением главного санитарного врача в связи тяжелыми последствиями употребления ее в качестве аналога алкоголя. Решение было принято, «учитывая низкий уровень культуры и гигиенического образования части населения, пренебрежение к факторам, наносящим вред здоровью».

В России регулярно происходят отравления суррогатным алкоголем на основе метилового спирта, некоторые случаи заканчиваются смертями. В связи с этим в прошлом году МВД предложило ужесточить контроль за оборотом метанола, в том числе начать лицензировать продукцию.

О проблемах производителей метилового спирта, в частности, резком сокращении производства на фоне препятствий для экспорта, писал в конце сентября «Коммерсантъ». Основным рынком сбыта российского метанола была Европа. Теперь предприятия пытаются продавать метанол в Китай, но там цены на него упали из-за локдаунов.