Ракова сообщила о четырех тысячах заявок для работы в новых медкомплексах

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Свыше 4 тыс. заявок поступило от желающих трудоустроиться в новые стационарные скоропомощные комплексы (ССК). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Внедрение нового стандарта экстренной медицины в столице было анонсировано в августе. Первые из шести современных ССК, которые будут работать по стандарту, должны открыться к началу 2023 года. Сразу вслед за этим вице-мэр объявила о масштабном наборе и переобучении специалистов для новых комплексов и сообщила, что потребуется в общей сложности 500 профессионалов на должности врачей разных специальностей, а также около 1 тыс. человек среднего медицинского и еще 500 административного персонала.

Как рассказала вице-мэр, из 4 тыс. резюме свыше половины от врачей. «Наибольшее количество заявок прислали врачи-хирурги и анестезиологи-реаниматологи — порядка 340 и 280 соответственно. На третьем месте по активности — врачи-терапевты, которые подали более 230 заявок», — сообщила она. Активно откликаются также гинекологи, травматологи-ортопеды, от которых пришло около 350 заявок. Свыше тысячи человек обратились с желанием работать на должностях среднего медицинского персонала. По данным Раковой, самые активные соискатели — из столичного региона: из Москвы и Подмосковья пришло около 3,4 тыс. обращений.

С заявками соискателей работает кадровый центр департамента здравоохранения Москвы, который не имеет аналогов в России и оборудован для обучения, аккредитации и повышения квалификации высококлассных специалистов. Он получает резюме от претендентов через специальный сайт «Командапервых.Москва», а отбор проходит в несколько этапов.

Прежде всего оценивают резюме кандидата и проводят с ним телефонное интервью. Затем дают независимую профессиональную оценку его компетенций в реальной клинической ситуации, а в завершение организуют очное собеседование с представителем работодателя. Новые московские ССК предусматривают наличие у врачей помимо профессиональных знаний и умений способности к работе в команде, коммуникативных навыков и стрессоустойчивости, поскольку экстренная медпомощь требует слаженной работы и быстрого принятия решений. На заключительном этапе подготовки отобранные кандидаты посещают один из будущих ССК. Команды для каждого стационара формируются уже на стадии обучения и специальной подготовки врачей к работе в новых скоропомощных комплексах.