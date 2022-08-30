Ракова объявила набор 2 тыс. специалистов в новые скоропомощные комплексы

Анастасия Ракова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Москве стартовал массовый набор персонала в новые скоропомощные стационарные комплексы (ССК), которые с 2023 года будут работать на базе шести крупнейших больниц столицы. В общей сложности требуется 2 тыс. специалистов на должности врачей, среднего медицинского, а также административного и вспомогательного персонала, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, открыты вакансии по более чем 15 врачебным специальностям — от терапевтов и кардиологов до травматологов и нейрохирургов. При этом часть специалистов для новых ССК перейдут из шести стационаров, на базе которых будут созданы новые комплексы.

«Все сотрудники новых комплексов пройдут специальную программу подготовки, — уточнила Ракова. — Чтобы повысить качество и эффективность работы, мы вместе с медицинским профессиональным сообществом столицы разрабатываем новый стандарт экстренной помощи пациентам. Стандарт затронет все аспекты: от создания новейшей медицинской инфраструктуры из шести скоропомощных комплексов, их оснащения и четких алгоритмов по каждому экстренному случаю до уникальной программы подготовки, оценки и обучения персонала. Именно от профессионализма медицинских работников и всех сотрудников новых скоропомощных комплексов, их слаженной командной работы будет зависеть эффективность оказываемой помощи».

Чтобы стать частью команды ССК, специалистам необходимо будет пройти многоуровневую систему оценки, которая была разработана ведущими экспертами по соответствующей специальности совместно с главными внештатными специалистами столичного Депздрава.

Отбор включает в себя несколько этапов:

Проверка анкет соискателей на соответствие требованиям, предъявляемым к должности, и последующее телефонное интервью.

Профессиональная оценка компетенций, состоящая из трех этапов: компьютерного тестирования, демонстрации практических навыков и решения задач, основанных на реальной клинической ситуации.

Очное собеседование с руководством скоропомощного комплекса, на работу в котором он претендует. В собеседовании также примут участие руководитель профильного направления и представитель кадровой службы.

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По результатам успешного прохождения всех этапов отбора будут сформированы будущие команды скоропомощных комплексов.

«Начало набора персонала для стационарных скоропомощных комплексов Москвы — очень важный этап в реализации этого масштабного проекта. Всего планируется дополнительно принять на работу порядка 2 тыс. сотрудников, в том числе около 500 врачей и 1 тыс. человек среднего медперсонала, а также до 500 административных сотрудников», — рассказала заместитель руководителя департамент здравоохранения Москвы Елена Ефремова. Она уточнила, что в ходе многоуровнего отбора в команду стационарных скоропомощных комплексов будут выбраны «лучшие из лучших».

Перед началом работы в ССК все специалисты, в зависимости от их профиля, пройдут программу обучения в Кадровом центре Депздрава Москвы, ведущих клиниках столицы, на специально оборудованном полигоне, а также на базе Медицинского колледжа № 7. На этих объектах специалисты будут отрабатывать как узкопрофессиональные навыки, так и все аспекты нового стандарта экстренной помощи.

«У нас есть все организационные и технические возможности, чтобы выполнить задачи по подбору, оценке и обучению врачебного, среднего медицинского и административного персонала в полном объеме», — заключила Ефремова.