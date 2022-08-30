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Ракова объявила набор 2 тыс. специалистов в новые скоропомощные комплексы

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Москве стартовал массовый набор персонала в новые скоропомощные стационарные комплексы (ССК), которые с 2023 года будут работать на базе шести крупнейших больниц столицы. В общей сложности требуется 2 тыс. специалистов на должности врачей, среднего медицинского, а также административного и вспомогательного персонала, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, открыты вакансии по более чем 15 врачебным специальностям — от терапевтов и кардиологов до травматологов и нейрохирургов. При этом часть специалистов для новых ССК перейдут из шести стационаров, на базе которых будут созданы новые комплексы.

«Все сотрудники новых комплексов пройдут специальную программу подготовки, — уточнила Ракова. — Чтобы повысить качество и эффективность работы, мы вместе с медицинским профессиональным сообществом столицы разрабатываем новый стандарт экстренной помощи пациентам. Стандарт затронет все аспекты: от создания новейшей медицинской инфраструктуры из шести скоропомощных комплексов, их оснащения и четких алгоритмов по каждому экстренному случаю до уникальной программы подготовки, оценки и обучения персонала. Именно от профессионализма медицинских работников и всех сотрудников новых скоропомощных комплексов, их слаженной командной работы будет зависеть эффективность оказываемой помощи».

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Чтобы стать частью команды ССК, специалистам необходимо будет пройти многоуровневую систему оценки, которая была разработана ведущими экспертами по соответствующей специальности совместно с главными внештатными специалистами столичного Депздрава.

Отбор включает в себя несколько этапов:

  • Проверка анкет соискателей на соответствие требованиям, предъявляемым к должности, и последующее телефонное интервью.
  • Профессиональная оценка компетенций, состоящая из трех этапов: компьютерного тестирования, демонстрации практических навыков и решения задач, основанных на реальной клинической ситуации.
  • Очное собеседование с руководством скоропомощного комплекса, на работу в котором он претендует. В собеседовании также примут участие руководитель профильного направления и представитель кадровой службы.
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По результатам успешного прохождения всех этапов отбора будут сформированы будущие команды скоропомощных комплексов.

«Начало набора персонала для стационарных скоропомощных комплексов Москвы — очень важный этап в реализации этого масштабного проекта. Всего планируется дополнительно принять на работу порядка 2 тыс. сотрудников, в том числе около 500 врачей и 1 тыс. человек среднего медперсонала, а также до 500 административных сотрудников», — рассказала заместитель руководителя департамент здравоохранения Москвы Елена Ефремова. Она уточнила, что в ходе многоуровнего отбора в команду стационарных скоропомощных комплексов будут выбраны «лучшие из лучших».

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Перед началом работы в ССК все специалисты, в зависимости от их профиля, пройдут программу обучения в Кадровом центре Депздрава Москвы, ведущих клиниках столицы, на специально оборудованном полигоне, а также на базе Медицинского колледжа № 7. На этих объектах специалисты будут отрабатывать как узкопрофессиональные навыки, так и все аспекты нового стандарта экстренной помощи.

«У нас есть все организационные и технические возможности, чтобы выполнить задачи по подбору, оценке и обучению врачебного, среднего медицинского и административного персонала в полном объеме», — заключила Ефремова.

Теги
Москва здравоохранение набор персонала Врачи Анастасия Ракова Скорая помощь
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