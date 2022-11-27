МИД Белоруссии назвал дату и место прощания с Макеем
Церемония прощания с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем состоится 29 ноября в Доме офицеров в Минске, передает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу МИДа.
Прощание начнется в 10:00, после чего министра похоронят на Восточном кладбище столицы.
Макей умер 26 ноября в возрасте 64 лет. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаза, который сообщил о смерти министра, не назвал причину смерти.
Пост министра иностранных дел Макей занимал с 20 августа 2012 года. С 1993 года Макей занимал различные должности в белорусском внешнеполитическом ведомстве, а до этого с 1980 по 1993 год служил в Вооруженных силах СССР и Белоруссии.
Соболезнования в связи со смертью министра направили президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава российского МИДа Сергей Лавров. Кроме того, Лаврову пришлось отложить поездку в Минск, которая должна была состояться 27–28 ноября.
В МИД России отметили, что Макей внес большой вклад в «интеграционное строительство Союзного государства и укрепление связей между двумя странами». Опрошенные РБК политологи отметили, что министр приложил много усилий для снятия с Белоруссии санкций, введенных в том числе после событий в 2020 году, и чтобы Минск принимал участие в российско-украинских переговорах.