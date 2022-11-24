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Мужчина открыл стрельбу рядом с торговым центром на Кубани

Фото: krasnodar_seychas / VK
Фото: krasnodar_seychas / VK

Неизвестный мужчина открыл стрельбу рядом с торговым центром «Славянский» в Крымске на Кубани. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры, передает «РИА Новости».

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, предварительно, погибли четыре человека. Источник «РИА Новостей» сообщает о двух погибших.

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Как пишет телеграм-канал «112», стрелявший — Владимир Жиров, который до этого проиграл суд бывшей супруге. По данным канала, после приговора он начал преследовать женщину и угрожать ей. Та успела забежать в торговый центр и попросить помощи, а после того, как за нее вступился мужчина, Владимир достал автомат и выстрелил в него несколько раз. После этого мужчина поехал к своему сыну и около его дома покончил жизнь самоубийством.

Материал дополняется.

Авторы
Илья Пламенев Илья Пламенев
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