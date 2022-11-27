Экс-помощник замгенпрокурора США времен Рейгана предложил выйти из НАТО

В США предложили покинуть НАТО, чтобы завершить конфликт на Украине

Боевые действия на Украине прекратятся, если США в одностороннем порядке выйдут из НАТО. Об этом в статье для издания The Hill написал помощник заместителя генерального прокурора при президенте США Рональде Рейгане Брюс Файн.

Файн сослался на прецедент, когда в 1798 году Конгресс США аннулировал соглашение о союзе с Францией. Поэтому, считает он, такое действие не будет «конституционной новинкой».

«Выйдя из НАТО, Конгресс устранит экзистенциальную угрозу, вызвавшую вторжение Путина в Украину, и погасит стремление исполнительной власти к смене режима или ослаблению России», — написал Файн. Кроме того, это позволит президенту Владимиру Путин завершить боевые действия «сохранив лицо».

В случае выхода США из альянса, НАТО станет безопасен для России. Как считает Файн, именно членство США в НАТО и расширение альянса на восток спровоцировало российскую военную операцию на Украине.

«В противном случае война на Украине будет бесконечно тянуться и истощать Соединенные Штаты в размере 100 миллиардов долларов в год», — добавил Файн.

Путин неоднократно заявлял, что натовские страны не выполнили обещания не расширяться «ни на один дюйм» на восток. «Повторю: обманули, а выражаясь народным языком, просто кинули», — говорил, в частности, Путин в обращении 24 февраля, в день начала военной операции. Глава государства назвал неприемлемым «дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины».

В декабре прошлого года Путин добивался от США и НАТО предоставления письменных гарантий безопасности. В частности, он настаивал на том, чтобы альянс отказался от продвижения на восток и не принимал Украину в свои ряды.

Украина, не являясь членом альянса, с июня 2020 года имеет особый статус сотрудничества с НАТО — партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner — EOP). Это позволяет усилить оперативную совместимость войск стран-партнеров с силами НАТО, однако вовсе не подразумевает упрощенное вступление в альянс и обязательное будущее членство в нем.

30 сентября, в день, когда Путин подписал договоры о присоединении к Российской Федерации четырех прежде украинских регионов, президент Украины Владимир Зеленский объявил о том, что Киев подал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Ранее договоры о вступлении в НАТО подписали Швеция и Финляндия.