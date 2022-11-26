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«Соллерс» начал производство легких грузовых машин на замену Ford Transit

«Соллерс» начал производство грузовых машин под собственным брендом взамен Ford Transit
Денис Мантуров (слева) в автомобиле скорой медицинской помощи класс &laquo;С&raquo; &laquo;Атлант&raquo; во время посещения автозавода&laquo;Соллерс&raquo;, Татарстан
Денис Мантуров (слева) в автомобиле скорой медицинской помощи класс «С» «Атлант» во время посещения автозавода«Соллерс», Татарстан (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Российская автомобилестроительная компания «Соллерс» начала производство легких коммерческих автомобилей (LCV) под собственным брендом на заводе в Татарстане, сообщил Минпромторг в телеграм-канале. Ожидается, что эти машины заменят модель Ford Transit ушедшей с рынка американской компании Ford, заявил глава ведомства Денис Мантуров.

«Автомобили «Соллерс» заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. Продажи первых легких коммерческих автомобилей стартуют уже в декабре этого года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023 году», — сказал глава Минпромторга.

Компания запустила в серийное производство две модели автомобилей — «Арго» и «Атлант». Машины «Соллерс» включат в государственную программу льготного лизинга, сказано в сообщении.

О том, что «Соллерс» собирается запустить производство автомобилей под новым собственным брендом, в сентябре РБК сообщил гендиректор группы Николай Соболев. 26 октября стало известно, что речь идет о легких коммерческих автомобилях, и что их собираются делать на заводе в Елабуге в Татарстане.

Производство будет в высокой степени локализовано, отмечали в пресс-службе Минпромторга. Мантуров 26 ноября уточнил, что локализовать собираются производство дизельных двигателей, ключевых электронных компонентов, элементов шасси и изделий из пластика, а также штамповочное производство.

Американская компания Ford продала свою неконтролирующую долю (49%) российскому юрлицу ООО «Соллерс Форд» с опционом выкупа на пять лет. О закрытии сделки стало известно 26 октября. Компания производила Ford Transit только на заводе в Елабуге. Кроме него ей принадлежали заводы во Всеволожске и Набережных Челнах, но Ford продал их еще в 2021 году.

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«Соллерс» начнет выпускать автомобили собственного бренда на заводе Ford
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