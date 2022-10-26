«Соллерс» начнет выпускать автомобили собственного бренда на заводе Ford

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Российская автомобилестроительная компания «Соллерс» после выхода компании Ford из совместного предприятия запустит на заводе в Елабуге производство легких коммерческих автомобилей (LCV) под собственным брендом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«В рамках подписанных изменений в СПИК (специнвестконтракт. — РБК) на площадке СП «Соллерс Форд» «Соллерс» уже в конце этого года запустит производство новой линейки LCV под своим брендом с высокими обязательствами по локализации. Таким образом, после ухода Ford рынку в скором времени будут предложены новые продукты российского производства», — сказано в сообщении.

Ранее 26 октября стало известно, что американский Ford продал свою неконтролирующую долю (49%) российскому юрлицу ООО «Соллерс Форд» с опционом выкупа на пять лет. Последний завод Ford, на котором компания собирала модель Ford Transit, расположен в Елабуге. Два других завода, во Всеволожске и Набережных Челнах, Ford продал еще в 2021 году.

О планах «Соллерс» запустить в России собственный бренд гендиректор группы Николай Соболев рассказал в начале сентября. «Мы запускаем собственный бренд. До последнего времени единственным брендом собственным, который был в портфеле группы, был «УАЗ». На большинстве новых проектов мы будем использовать и продвигать бренд «Соллерс», — сказал он на Восточном экономическом форуме.

Соболев тогда выразил надежду, что уже в самое ближайшее время компания сможет объявить о первых проектах, которые будут локализованы под этим брендом.