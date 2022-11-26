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Си Цзиньпин заявил о желании укреплять отношения с КНДР

Си Цзиньпин заявил о желании укреплять отношения с КНДР на фоне перемен в мире

Председатель КНР Си Цзиньпин в ответном послании лидеру КНДР Ким Чен Ыну заявил о желании Пекина защищать и укреплять дружественные отношения с Пхеньяном на фоне происходящих в мире беспрецедентных перемен, чтобы вносить вклад в стабильность и процветание региона и всего мира, сообщило северокорейское Центрально телеграфное агентство (ЦТАК).

23 октября Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с его переизбранием на пост генерального секретаря ЦК Компартии Китая в октябре. Си Цзиньпин поблагодарил Ким Чен Ына за поздравления и указал, что это демонстрирует, что северокорейский лидер, партия и народ КНДР придают большое значение китайско-корейских отношений.

«Я считаю китайско-северокорейские отношения крайне важными. В последние годы я и товарищ генеральный секретарь (Ким Чен Ын. — РБК) встретились несколько раз и пришли к общему пониманию касательно ряда важных вещей, развили отношения двух стран и открыли новую страницу в истории, тем самым дали толчок процессу политического решения проблемы Корейского полуострова, с силой защитив общие интересы наших народов, а также мир и стабильность в регионе и в мире», — заявил Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин стал генсеком ЦК Компартии Китая 23 октября. Это его третий срок во главе партии, которую он возглавляет с ноября 2012 года. Это также означает, что он остался в должности председателя КНР (его официальное утверждение на этом посту должно пройти в марте будущего года на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей — ВСНП).

Предшественники Си Цзиньпина возглавляли страну по два пятилетних срока. Однако в 2018 году в Конституцию были внесены поправки, позволяющие руководить страной неограниченный срок.

С переизбранием его поздравил и российский президент Владимир Путин. Он также отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и совместной работе по развитию «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» между двумя странами.

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Си Цзиньпин Ким Чен Ын Китай КНДР
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