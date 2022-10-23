Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок

Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая (КПК). Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Си Цзиньпин, примите самые теплые поздравления по случаю вашего переизбрания на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Итоги юбилейного 20-го съезда КПК в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, а также сплоченность возглавляемой вами партии», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что будет рад продолжению конструктивного диалога и совместной работе по развитию «всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» между двумя странами. Он выразил уверенность, что решения съезда поспособствуют успешному выполнению стоящих перед Китаем масштабных социально-экономических задач.

«От души желаю вам, дорогой друг, новых успехов в вашей ответственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия», — добавил Путин.

Центральный комитет Коммунистической партии Китая переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий пятилетний срок. Это случилось 23 октября. Голосование прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва. Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин сохранит свои посты главы государства и председателя Центрального военного совета КНР.

Предшественники Си Цзиньпина возглавляли страну по два пятилетних срока. Однако в 2018 году в Конституцию были внесены поправки, позволяющие руководить страной неограниченный срок.

Кроме избрания нового генсека партии на съезде также утвердили новый состав ЦК КПК и Политбюро. В постоянный совет политбюро партии вошли 63-летний глава парткома Шанхая Ли Цян, 66-летний глава парткома провинции Гуандун Ли Си, 60-летний начальник секретариата ЦК КПК Дин Сюэсян Дин Сюэсян, 66-летний глава Пекинского горкома Цай Ци, 67-летний идеолог партии Ван Хунин и 65-летний секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины Чжао Лэцзи.