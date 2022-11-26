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Политика ,  
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Колумбия и Мексика созовут саммит для пересмотра политики по наркотикам

Лидеры стран Латинской Америки проведут саммит для пересмотра политики по наркотикам

Президенты Колумбии и Мексики Густаво Петро и Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявили о намерении провести региональный саммит, чтобы переосмыслить региональную политику в отношении наркотических средств, говорится в их совместной декларации по итогам переговоров в Мехико, опубликованной на сайте колумбийского лидера.

«Признавая провал в борьбе с наркотиками и уязвимость наших народов перед лицом этой проблемы, Мексика и Колумбия созовут Международную конференцию латиноамериканских лидеров с целью пересмотра и переосмысления политики в отношении наркотиков», — сказано в документе.

В странах Латинской Америки производство наркотиков и торговля ими являются одной из важнейших проблем. Власти регулярно находят крупные партии запрещенных веществ, которые пытаются вывезти оттуда.

Так, в июле Национальное агентство по борьбе с преступностью и пограничная служба Великобритании изъяли более 500 кг кокаина в порту London Gateway. Преступная группировка пыталась провезти наркотики в коробках из-под бананов, которые привезли из Колумбии на лодке. Груз примерной стоимостью в 40 млн фунтов (3 млрд руб.) должен был попасть в Нидерланды.

Теги
Латинская Америка наркотики Колумбия Мексика
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