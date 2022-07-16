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В Мексике задержали беглого наркобарона

В штате Синалоа в Мексике военно-морские силы задержали одного из основателей наркокартеля «Гвадалахара» 69-летнего Рафаэля Каро Кинтеро, который находится в десятке самых разыскиваемых преступников ФБР, пишет Excelsior. Пресс-служба мексиканских ВМС сообщает о задержании признанного управлением по борьбе с наркотиками США (DEA) лидером наркокартеля.

Кинтеро смогла найти в кустарнике служебная собака по кличке Макс. Его передали мексиканской Генпрокуратуре. ВМС отмечает, что его удалось задержать без стрельбы. Власти Мексики имеют два ордера на арест наркобарона и ордер на экстрадицию в Штаты. По информации Excelsior, он уже находится на границе с США для передачи американским властям.

Генпрокурор США Меррик Гарланд заявил, что Штаты будут добиваться немедленной экстрадиции Кинтеро.

Рафаэль Каро Кинтеро входит в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР иуправления по борьбе с наркотиками. США объявило награду за сведения о нем в размере $20 млн в связи с убийством агента DEA Энрике Камарены, который расследовал многомиллионные поставки наркотиков из Мексики.  

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Картель «Гвадалахара» считался одним из основных поставщиков героина, кокаина и марихуаны в США в конце 1970-х годов. В 1985 году Камарена был «близок к тому, чтобы раскрыть маршрут поставок из Мексики в Соединенные Штаты на миллионы долларов», однако его похитили, а спустя месяц после похищения его тело обнаружили со следами пыток.

В похищении и убийстве Камарена обвинили Кинтеро, суд в Мексике признал его виновным и приговорил к 40 годам лишения свободы. Он отбыл в тюрьме 28 лет и был досрочно освобожден в августе 2013 года.  В США заявили, что не оставят попыток привлечь освобожденного наркобарона к ответственности. Кинтеро после освобождения отказался от признания в убийстве Камарена и подался в бега. В интервью The Huffington Post в 2018 году он утверждал, что только перевозил марихуану, но и это осталось в прошлом. 

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