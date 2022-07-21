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В сенате США предложили признать действия России на Украине геноцидом

Сенаторы предлагают осудить действия России, сотрудничать с НАТО и ЕС для поддержки Киева и способствовать международному расследованию. В случае принятия такой документ будет носить символический характер
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Группа американских сенаторов предложила признать действия России на Украине геноцидом, соответствующий проект опубликован на сайте комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса США.

Сенаторы, в частности, предлагают осудить действия России на Украине, признав их геноцидом, призвать к сотрудничеству с НАТО и Евросоюзом для поддержки Украины, а также поддержать международное расследование.

В случае принятия документ будет носить рекомендательный и символический характер.

Авторами проекта выступили семь сенаторов, в том числе глава комитета республиканец Джим Риш, сенатор-демократ Бен Кардин и другие.

Парламент Канады назвал события на Украине геноцидом
Политика
Фото:Ефрем Лукацкий / AP

В конце апреля резолюцию, называющую действия России геноцидом, приняла палата общин парламента Канады. В документе говорилось, что есть «четкие и достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений и преступлений против человечности».

В середине апреля события на Украине назвал геноцидом и президент США Джо Байден. В Белом доме позднее пояснили, что это суждение — его личное мнение и не повлияет на позицию Вашингтона по урегулированию. Аналогичным образом охарактеризовал ситуацию на Украине и экс-президент США Дональд Трамп.

Кремль назвал слова Байдена о геноциде неприемлемыми и указал, что это «извращение ситуации».

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Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Российская сторона еще до начала спецоперации неоднократно называла геноцидом происходящее в Донбассе. Об этом говорил президент Владимир Путин в середине февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц счел такую характеристику нелепой. Посол в США Анатолий Антонов отмечал, что спецоперация России на Украине — это «результат нежелания киевского режима остановить геноцид русских».

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
США Украина геноцид Сенат США
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