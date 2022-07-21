В сенате США предложили признать действия России на Украине геноцидом
Группа американских сенаторов предложила признать действия России на Украине геноцидом, соответствующий проект опубликован на сайте комитета по международным отношениям верхней палаты конгресса США.
Сенаторы, в частности, предлагают осудить действия России на Украине, признав их геноцидом, призвать к сотрудничеству с НАТО и Евросоюзом для поддержки Украины, а также поддержать международное расследование.
В случае принятия документ будет носить рекомендательный и символический характер.
Авторами проекта выступили семь сенаторов, в том числе глава комитета республиканец Джим Риш, сенатор-демократ Бен Кардин и другие.
В конце апреля резолюцию, называющую действия России геноцидом, приняла палата общин парламента Канады. В документе говорилось, что есть «четкие и достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений и преступлений против человечности».
В середине апреля события на Украине назвал геноцидом и президент США Джо Байден. В Белом доме позднее пояснили, что это суждение — его личное мнение и не повлияет на позицию Вашингтона по урегулированию. Аналогичным образом охарактеризовал ситуацию на Украине и экс-президент США Дональд Трамп.
Кремль назвал слова Байдена о геноциде неприемлемыми и указал, что это «извращение ситуации».
Российская сторона еще до начала спецоперации неоднократно называла геноцидом происходящее в Донбассе. Об этом говорил президент Владимир Путин в середине февраля. Канцлер Германии Олаф Шольц счел такую характеристику нелепой. Посол в США Анатолий Антонов отмечал, что спецоперация России на Украине — это «результат нежелания киевского режима остановить геноцид русских».