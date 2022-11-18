Роспотребнадзор предупредил о заразности «цербера»

Новые, недавно выявленные штаммы коронавируса более заразны и легче передаются от человека к человеку, сообщили в Роспотребнадзоре. В Минздраве пояснили, что, по наблюдению врачей, переносятся они легче

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Варианты омикрон-штамма коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 («цербер») передаются от человека к человеку быстрее, чем другие, сообщили в Роспотребнадзоре. Они были зарегистрированы в России 26 октября.

«В России уже зарегистрированы случаи COVID-19, вызванные новыми вариантами вируса BQ.1 и BQ.1.1 («цербер»). Они отличаются повышенной трансмиссивностью, то есть еще быстрее, чем другие варианты коронавируса, передаются от человека к человеку», — предупредили в ведомстве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 октября сообщила, что в России выявлены два новых варианта коронавируса, в том числе штамм «цербер». Она не исключила роста заболеваемости COVID-19 к концу осени, однако, по ее словам, «никаких мер ограничительных на сегодняшний день вводить не планируется».

Новый штамм коронавируса BQ.1.1 «цербер» — это мутировавший вариант BA.5, «омикрона». Штамм был обнаружен в сентябре в ряде европейских стран и отличался стремительным распространением — на 20–30% быстрее «омикрона». По словам главврача московской клинической больницы № 15 Валерия Вечорко, «цербера» от других штаммов отличает «сильная зубатость». Он имел в виду вид и количество выростов, благодаря которым этот тип вирусов получил название коронавирусов.

В России пока фиксируются единичные случаи BQ.1, среди выявляемых в стране случаев заражения COVID по-прежнему доминируют линии BA.4 и BA.5.

Главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов пояснил ТАСС, что «цербер» более заразен, но протекает легче.

«Новый штамм BQ.1.1 «цербер» более заразен, но, по наблюдению врачей, протекает легче. Если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней вакцинации от коронавируса прошло менее 6 месяцев, то заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно. Поэтому важно проходить своевременную вакцинацию», — сказал он.

Чуланов напомнил, что коронавирус и грипп тяжелее протекают у людей в возрасте 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания, нарушения обмена веществ. Также в группу риска тяжелого течения гриппа входят младенцы, дети младшего возраста и беременные женщины.

В Роспотребнадзоре предупредили, что в 20 регионах России вновь растет заболеваемость COVID, в том числе в Москве и Московской области. В Москве заболеваемость выросла на 30,9%, в Подмосковье — на 4,3%. Доля больных пневмонией за месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%, отметили в ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость COVID в городе небольшая. «Как-то ковид отошел на второй план, но есть, конечно, небольшой объем заболеваний, от 500 до 1 тыс. человек, это минимальные значения», — сказал он.