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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор предупредил о заразности «цербера»

Роспотребнадзор сообщил о случаях COVID в России из-за нового штамма «цербер»
Новые, недавно выявленные штаммы коронавируса более заразны и легче передаются от человека к человеку, сообщили в Роспотребнадзоре. В Минздраве пояснили, что, по наблюдению врачей, переносятся они легче
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Варианты омикрон-штамма коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 («цербер») передаются от человека к человеку быстрее, чем другие, сообщили в Роспотребнадзоре. Они были зарегистрированы в России 26 октября.

«В России уже зарегистрированы случаи COVID-19, вызванные новыми вариантами вируса BQ.1 и BQ.1.1 («цербер»). Они отличаются повышенной трансмиссивностью, то есть еще быстрее, чем другие варианты коронавируса, передаются от человека к человеку», — предупредили в ведомстве.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 26 октября сообщила, что в России выявлены два новых варианта коронавируса, в том числе штамм «цербер». Она не исключила роста заболеваемости COVID-19 к концу осени, однако, по ее словам, «никаких мер ограничительных на сегодняшний день вводить не планируется».

Новый штамм коронавируса BQ.1.1 «цербер» — это мутировавший вариант BA.5, «омикрона». Штамм был обнаружен в сентябре в ряде европейских стран и отличался стремительным распространением — на 20–30% быстрее «омикрона». По словам главврача московской клинической больницы № 15 Валерия Вечорко, «цербера» от других штаммов отличает «сильная зубатость». Он имел в виду вид и количество выростов, благодаря которым этот тип вирусов получил название коронавирусов.

В России пока фиксируются единичные случаи BQ.1, среди выявляемых в стране случаев заражения COVID по-прежнему доминируют линии BA.4 и BA.5.

Главный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов пояснил ТАСС, что «цербер» более заразен, но протекает легче.

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«Новый штамм BQ.1.1 «цербер» более заразен, но, по наблюдению врачей, протекает легче. Если человек вакцинирован от гриппа и с момента последней вакцинации от коронавируса прошло менее 6 месяцев, то заболевание будет протекать в легкой форме или бессимптомно. Поэтому важно проходить своевременную вакцинацию», — сказал он.

Чуланов напомнил, что коронавирус и грипп тяжелее протекают у людей в возрасте 65 лет и старше, а также имеющих хронические заболевания, нарушения обмена веществ. Также в группу риска тяжелого течения гриппа входят младенцы, дети младшего возраста и беременные женщины.

В Роспотребнадзоре предупредили, что в 20 регионах России вновь растет заболеваемость COVID, в том числе в Москве и Московской области. В Москве заболеваемость выросла на 30,9%, в Подмосковье — на 4,3%. Доля больных пневмонией за месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%, отметили в ведомстве.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость COVID в городе небольшая. «Как-то ковид отошел на второй план, но есть, конечно, небольшой объем заболеваний, от 500 до 1 тыс. человек, это минимальные значения», — сказал он.

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