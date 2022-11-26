Присяжные признали виновными фигурантов дела о покушении на Авраама Руссо

Суд присяжных признал Виталия Джуру, Алексея Трясникова и Михаила Демкина виновными в покушении на убийство певца Авраама Руссо и его охранника в 2006 году, сообщает Следственный комитет.

В ближайшее время на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей будет постановлен приговор, уточнило ведомство.

Покушение произошло в ночь на 19 августа 2006 года в районе улицы Плющиха. По данным следствия, тогда Демкин обстрелял машину, где находился Руссо и его охранник, певец получил четыре огнестрельных ранения в бедро. Джура и Трясников, до этого следившие за Руссо, помогли нападавшему скрыться, обеспечив его одеждой и деньгами.

Следователи считают, что покушение организовал бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов на почве личной неприязни. Он же подыскал Джуру, Трясникова и Демкина, который приобрел автомат и патроны к нему. Джура и Трясников, в свою очередь, приобрели средства связи для совершения преступления.

Стрелявший в певца Демкин, длительное время отбывавший наказание в местах лишения свободы, скончался в 2014 году. Расследование уголовного дела в отношении организатора преступления Исмаилова, который находится в международном розыске, и иных соучастников продолжается.

Исмаилова также подозревают в организации похищения Руссо в 2004 году. Заявление о похищении певец написал только в сентябре 2018 года. Исмаилов привез родившегося в Сирии и некоторое время жившего во Франции Руссо в Москву и финансировал его концертную деятельность, однако позже между ними произошел конфликт.

Бизнесмена объявили в международный розыск в 2017 году. Его считают причастным к убийству двух бизнесменов в 2016 году.