Присяжные признали виновными фигурантов дела о покушении на Авраама Руссо

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лучшее предложение года! РБК Pro до −55%
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 62,88 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 60,48 (+0,09) Инвестиции, 25 ноя, 16:30
Дуда назвал количество упавших в Польше ракет Политика, 00:24
Путин призвал «Ростех» использовать опыт по противодействию оружию Запада Политика, 00:17
Кран потек: приведет ли обвал цен на нефть к «тощим годам» в России Pro, 00:08
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 00:07
Присяжные признали виновными фигурантов дела о покушении на Авраама Руссо Общество, 00:04
Сможет ли Месси ответить Роналду. Главные интриги дня ЧМ Спорт, 00:01
Сборная Англии не смогла обыграть США и досрочно выйти в плей-офф ЧМ-2022 Спорт, 25 ноя, 23:59
Самые большие скидки года
Скидки до 55% на подписку РБК Pro. Доступ ко всем материалам
Оформить подписку
Под Киевом стали возводить фортификационные укрепления Политика, 25 ноя, 23:47
Финляндия вернет России более 800 арестованных из-за санкций вагонов Бизнес, 25 ноя, 23:40
Зеленский подверг критике Кличко после отключений света Политика, 25 ноя, 23:32
Макияж и шаурма: как отучить водителей отвлекаться от дороги Партнерский проект, 25 ноя, 23:28
Bloomberg узнал о переносе обсуждения потолка цен в ЕС из-за Польши Политика, 25 ноя, 22:57
Не диетой единой: как привести в порядок фигуру аппаратной косметологией РБК и Вирсавия, 25 ноя, 22:54
В МИДе заявили, что не собираются признавать Украину страной-террористом Политика, 25 ноя, 22:31
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Присяжные признали виновными фигурантов дела о покушении на Авраама Руссо

Присяжные признали виновными фигурантов дела о покушении на певца Авраама Руссо в 2006-ом

Суд присяжных признал Виталия Джуру, Алексея Трясникова и Михаила Демкина виновными в покушении на убийство певца Авраама Руссо и его охранника в 2006 году, сообщает Следственный комитет.

В ближайшее время на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей будет постановлен приговор, уточнило ведомство.

Покушение произошло в ночь на 19 августа 2006 года в районе улицы Плющиха. По данным следствия, тогда Демкин обстрелял машину, где находился Руссо и его охранник, певец получил четыре огнестрельных ранения в бедро. Джура и Трясников, до этого следившие за Руссо, помогли нападавшему скрыться, обеспечив его одеждой и деньгами.

Следователи считают, что покушение организовал бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов на почве личной неприязни. Он же подыскал Джуру, Трясникова и Демкина, который приобрел автомат и патроны к нему. Джура и Трясников, в свою очередь, приобрели средства связи для совершения преступления.

Стрелявший в певца Демкин, длительное время отбывавший наказание в местах лишения свободы, скончался в 2014 году. Расследование уголовного дела в отношении организатора преступления Исмаилова, который находится в международном розыске, и иных соучастников продолжается.

Исмаилова также подозревают в организации похищения Руссо в 2004 году. Заявление о похищении певец написал только в сентябре 2018 года. Исмаилов привез родившегося в Сирии и некоторое время жившего во Франции Руссо в Москву и финансировал его концертную деятельность, однако позже между ними произошел конфликт.

Читайте на РБК Pro
Как эмбарго на российскую нефть отразится на курсе рубля
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги
Какие хитрости при сокращении работников судьи больше не прощают бизнесу
Где зарегистрировать компанию в ОАЭ: выбираем между free zone и mainland

Бизнесмена объявили в международный розыск в 2017 году. Его считают причастным к убийству двух бизнесменов в 2016 году.

Теги
певец Авраам суд присяжных обвинительное заключение Тельман Исмаилов
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Суд освободил от наказания похитителей Авраама Руссо
Общество
СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо
Общество
Адвокат сообщила о заочном обвинении Исмаилова в похищении певца Руссо
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter