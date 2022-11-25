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Война санкций ,  
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Финляндия вернет России более 800 арестованных из-за санкций вагонов

Финляндия вернет России более 800 арестованных из-за санкций грузовых вагонов
Фото: Li Jizhi / Zuma / ТАСС
Фото: Li Jizhi / Zuma / ТАСС

Финские власти решили вернуть российской стороне грузовые вагоны, задержанные в связи с санкционными ограничениями, сообщило торговое представительство России в Финляндии. По его данным, на начало ноября арест бы наложен на более чем 800 груженых и пустых вагонов.

Решение об их разблокировке МИД Финляндии принял 15 ноября после обращения финских железнодорожных операторов и Агентства транспорта и связи страны (Traficom), которые указывали, что хранение и обслуживание арестованных составов требует больших затрат со стороны госбюджета и существенных усилий компаний-операторов (VR Group, Operail Finland Oy и Fenniarail Oy), пишет торгпредство. Кроме того, отмечалось, что некоторые задержанные вагоны содержат опасные грузы.

Приняв это во внимание, финское дипведомство решило вернуть «арестованное имущество в исключительном порядке по соображениям снижения издержек и рисков безопасности для транспортной системы страны». Служба судебных приставов Финляндии уже направила ряду компаний — владельцев задержанных вагонов уведомления о снятии ареста. Тех, кто еще не получил его, торговое представительство призывает связаться с ним.

Осмотр вагонов и их техническую подготовку к перемещению через границу проводят финские железнодорожные операторы «исходя из графика работ и в соответствии с инструкциями транспортной безопасности Traficom».

В конце мая Helsingin Sanomat писала, что Финляндия в рамках санкционных мер арестовала имущество российских компаний и граждан на сумму более €80 млн. Издание сообщало, что управление по взысканию долгов задержало более тысячи грузовых железнодорожных вагонов, которые заняли около 20 км путей.

По данным газеты, среди конфискованных грузов были около 1,3 тыс. тонн уксусной кислоты на сумму €1,4 млн евро, 248 т растворителя — бутилацетата, а также импортированные в Финляндию российской горно-металлургической компанией железорудные окатыши. Их используют для доменного производства используется при выплавке чугуна и высококачественных марок стали.

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В июне Reuters со ссылкой на финскому государственному железнодорожному оператору VR и письмо РЖД сообщал, что Финляндия конфисковала почти тысячу грузовых вагонов, принадлежащих российским компаниям. Согласно письму РЖД в Минтранспорта, на 6 июня было арестовано 865 вагонов.

Среди компаний — владельцев задержанной техники, по данным агентства, были организации, которых так или иначе коснулись санкции Евросоюза: «Уралхим-Транс» (его бывший владелец Дмитрий Мазепин в марте попал под санкции ЕС); Русагротранс, входящий в «Деметра-холдинг», контролирующим акционером которого ранее был ВТБ; государственная лизинговая компания ГТЛК и подразделение Альфа Банка «Альфа-Лизинг».

Теги
Финляндия вагоны возврат Торговое представительство
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