Видео поцелуя Собчак с Ивлеевой запретили в России за ЛГБТ-пропаганду

Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак (слева направо) (Фото: Осторожно: Собчак / YouTube)

Тверской районный суд признал опубликованный в Сети поцелуй журналистки Ксении Собчак и блогера Анастасии Ивлеевой пропагандой нетрадиционной ориентации, запрещенной к распространению, сообщила Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня». Информация о решении также содержится в картотеке суда.

Ивлеева в сентябре 2021 года запустила на YouTube дрэг-шоу «Королевские кобры», в котором переодетые в женские наряды мужчины соревнуются друг с другом, показывая свои таланты. Во втором выпуске шоу Ивлеева поцеловалась с Собчак. Ведущие решили повторить в эфире поцелуй Мадонны и Бритни Спирс на церемонии MTV Video Music Awards. Это не понравилось Тверской прокуратуре Москвы, которая спустя два месяца подала в суд.

«Административный иск Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению, удовлетворить», — говорится в решении суда.

В 2007 году Собчак поцеловала телеведущую Тину Канделаки на церемонии вручения премии «Человек года GQ».

В 2013 году в России приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Закон запрещает распространение среди детей информации, которая направлена на формирование у них нетрадиционных сексуальных установок; данных о привлекательности таких отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений; а также навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям.

Конституционный суд России в 2014 году признал запрет законным, а также установил, что он не содержит дискриминационных положений. Суд отмечал, что «расширительное понимание» запрета недопустимо, он ограничивает только публичные действия.

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