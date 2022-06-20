Видео поцелуя Собчак с Ивлеевой запретили в России за ЛГБТ-пропаганду
Тверской районный суд признал опубликованный в Сети поцелуй журналистки Ксении Собчак и блогера Анастасии Ивлеевой пропагандой нетрадиционной ориентации, запрещенной к распространению, сообщила Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня». Информация о решении также содержится в картотеке суда.
Ивлеева в сентябре 2021 года запустила на YouTube дрэг-шоу «Королевские кобры», в котором переодетые в женские наряды мужчины соревнуются друг с другом, показывая свои таланты. Во втором выпуске шоу Ивлеева поцеловалась с Собчак. Ведущие решили повторить в эфире поцелуй Мадонны и Бритни Спирс на церемонии MTV Video Music Awards. Это не понравилось Тверской прокуратуре Москвы, которая спустя два месяца подала в суд.
«Административный иск Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению, удовлетворить», — говорится в решении суда.
В 2007 году Собчак поцеловала телеведущую Тину Канделаки на церемонии вручения премии «Человек года GQ».
В 2013 году в России приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Закон запрещает распространение среди детей информации, которая направлена на формирование у них нетрадиционных сексуальных установок; данных о привлекательности таких отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений; а также навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям.
Конституционный суд России в 2014 году признал запрет законным, а также установил, что он не содержит дискриминационных положений. Суд отмечал, что «расширительное понимание» запрета недопустимо, он ограничивает только публичные действия.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал закон о запрете гей-пропаганды дискриминационным и нарушающим Европейскую конвенцию о правах человека.