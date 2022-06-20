Видео поцелуя Собчак с Ивлеевой запретили в России за ЛГБТ-пропаганду

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 58,8 (-0,53) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 56,17 (-0,54) Инвестиции, 16:17
Путин поручил упростить ввоз лекарств для фонда «Круг добра» Политика, 17:26
МИД Литвы объяснил ограничение транзита соблюдением санкций ЕС Политика, 17:22
Кудрин заявил об ухудшении условий для бизнеса в России из-за налогов Экономика, 17:20
Клубы РПЛ выступили против расширения лиги Спорт, 17:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:14
Москвичам указали способ сэкономить во время отключения горячей воды Недвижимость, 17:06
Azur Air на лето сократит парк самолетов Бизнес, 17:03
Экс-игроку «Барсы» и «Анжи» дали «условку» за уклонение от уплаты налогов Спорт, 16:50
«Биг Тейсти» вернется в меню «Вкусно и точка» под новым названием Бизнес, 16:49
«Упрощенная» Granta. Первое живое знакомство с автомобилем Авто, 16:48
«Столото» на ПМЭФ: как лотерейный бизнес справляется с текущими вызовами Пресс-релиз, 16:48
ЦБ выступил против перехода к таргетированию курса рубля Экономика, 16:40
Запрет Facebook и Instagram в России окончательно вступил в силу Технологии и медиа, 16:35
Акции «Яндекса» выросли после соглашения с владельцами облигаций о выкупе Инвестиции, 16:33

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Технологии и медиа ,  

Видео поцелуя Собчак с Ивлеевой запретили в России за ЛГБТ-пропаганду

Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак (слева направо)
Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак (слева направо) (Фото: Осторожно: Собчак / YouTube)

Тверской районный суд признал опубликованный в Сети поцелуй журналистки Ксении Собчак и блогера Анастасии Ивлеевой пропагандой нетрадиционной ориентации, запрещенной к распространению, сообщила Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня». Информация о решении также содержится в картотеке суда.

Ивлеева в сентябре 2021 года запустила на YouTube дрэг-шоу «Королевские кобры», в котором переодетые в женские наряды мужчины соревнуются друг с другом, показывая свои таланты. Во втором выпуске шоу Ивлеева поцеловалась с Собчак. Ведущие решили повторить в эфире поцелуй Мадонны и Бритни Спирс на церемонии MTV Video Music Awards. Это не понравилось Тверской прокуратуре Москвы, которая спустя два месяца подала в суд.

«Административный иск Тверской межрайонной прокуратуры г. Москвы о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению, удовлетворить», — говорится в решении суда.

Собчак фразой «статья найдется» оценила риск признания иноагентом
Технологии и медиа
Ксения Собчак

В 2007 году Собчак поцеловала телеведущую Тину Канделаки на церемонии вручения премии «Человек года GQ».

В 2013 году в России приняли закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Закон запрещает распространение среди детей информации, которая направлена на формирование у них нетрадиционных сексуальных установок; данных о привлекательности таких отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений; а также навязывание информации, вызывающей интерес к подобным отношениям.

Конституционный суд России в 2014 году признал запрет законным, а также установил, что он не содержит дискриминационных положений. Суд отмечал, что «расширительное понимание» запрета недопустимо, он ограничивает только публичные действия.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне
Статьи
Pro
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы
Инструкции
Pro
Как программист стал самым юным миллиардером на ручной работе с ИИ
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Без меня все рухнет: у вас бизнес и вы боитесь уйти в отпуск. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Kenny Eliason / Unsplash Много работаю и мало времени провожу с ребенком. Я плохой родитель?
Инструкции
Pro
Фото: Danurwendho Adyakusuma / Unsplash Разорившийся Цейлон: как Шри-Ланка прошла путь от процветания к дефолту
Статьи
Pro
Фото: Jordan Whitt / Unsplash Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images «Потеря нервов и времени»: хотят ли сотрудники быть начальниками — опрос
Исследования

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал закон о запрете гей-пропаганды дискриминационным и нарушающим Европейскую конвенцию о правах человека.

Теги
Ксения Собчак ЛГБТ суд

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Суд в Москве оштрафовал TikTok на ₽2 млн за неудаление ЛГБТ-роликов
Технологии и медиа
Создатели The Sims передумали и выпустят в России набор с ЛГБТ-свадьбой
Технологии и медиа
МВД начало проверку Netflix по жалобе об ЛГБТ-пропаганде
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter