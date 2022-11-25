Минюст внес Meta в реестр экстремистских организаций

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Минюст России внес Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) в реестр экстремистских организаций. Это следует из обновлений размещенного на сайте министерства перечня организаций, «в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности».

«Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram (решение Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20.06.2022)», — уточняется на сайте.

На сайте также сообщается, что решение Тверского и Московского судов не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, который также принадлежит компании Meta. Такое решение было принято ввиду отсутствия у мессенджера «функций по публичному распространению информации».

Генпрокуратура России 11 марта попросила суд признать Meta экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. Как поясняла Генпрокуратура, поводом к обращению в суд стало то, что компания временно сняла в своих социальных сетях «запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан, в том числе военнослужащих». Генпрокуратура осудила подобные действия, заявив, что они «не только формируют представление о допустимости террористической деятельности, но и направлены на разжигание ненависти и вражды к гражданам Российской Федерации».

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и запретил деятельность социальных сетей Facebook и Instagram, принадлежащих компании Meta Platforms Inc., признав их экстремистскими. 29 апреля Meta обжаловала это решение. Мосгорсуд 20 июня отклонил ее апелляцию и оставил решение районного суда без изменений.

11 октября в список террористов и экстремистов Meta внес Росфинмониторинг. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.