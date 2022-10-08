Meta сообщила об утечке данных 1 млн пользователей Facebook

В магазинах приложений Apple и Google разместили около 400 игр, фоторедакторов и утилит для бизнеса, которые воровали введенные данные пользователей. Приложения уже удалили, а пользователям обещали разослать уведомления об утечке

Злоумышленники похитили данные 1 млн пользователей Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны в России экстремистскими и запрещены), распространяя вредоносные приложения, сообщил Axios директор Meta по борьбе с киберугрозами Дэвид Агранович.

По его словам, всего злоумышленники распространили в магазинах приложений Google и Apple более 400 мобильных приложений. Отчет об этом уже появился на сайте Facebook. Эти программы выполняли функции фоторедакторов и других сервисов и подталкивали людей вводить данные от учетных записей Facebook.После загрузки программы пользователю предлагали настроить учетную запись. Для этого требовалось войти в аккаунт. Введенные данные программы пересылали злоумышленникам.

Кроме фоторедакторов (около 40%) среди вредоносных программ встречались игры, приложения для сторонников определенного образа жизни утилиты для бизнеса и другие. В магазине приложений для iOS их было 47, а в Google Play для платформы Android — 355. Обе компании сообщили Axios, что все вредоносные приложения уже удалили.

Агранович пообещал, что компания уведомит пользователей соцсети об утечках данных, чтобы те могли защитить свои учетные записи. Однако он подчеркнул, что Meta не сможет установить точное число пострадавших, так как все действия производились на их личных устройствах.

Одна из последних крупных утечек пользовательских данных на Facebook произошла в апреле 2021 года. Тогда в сеть утекли данные примерно 500 млн. человек. Их выложили в открытый доступ на одном из хакерских форумов. В базах значились полные имена пользователей, номера телефонов, даты рождения биографические сведения, уникальные идентификаторы социальной сети и адреса электронной почты. Пострадали пользователи из 106 стран, в том числе и из России, где соцсеть сейчас заблокирована.