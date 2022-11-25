ГИБДД Москвы предупредила о сбоях при предварительной записи на экзамен
Госавтоинспекция Москвы проводит технические работы, из-за которых есть риск сбоев при предварительной записи на экзамены и регистрацию автомобилей.
«С 24 ноября возможны перебои с осуществлением предварительной записи по вопросам экзаменационной и регистрационной деятельности подразделений ГИБДД города Москвы», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.
Ведомство проводит модернизацию оборудования и технологические работы, направленные на улучшение скорости обработки данных.
Граждане, которые приехали в Госавтоинспекцию, чтобы зарегистрировать автомобиль или сдать экзамен без записи, смогут сделать это в порядке очереди.
В июне глава Госавтоинспекции Михаил Черников говорил, что ведомство планирует внедрить в России электронные водительские права до конца года. Также в электронный формат должны перевести свидетельства регистрации транспортных средств (СТС), что позволит проверять законность сделок с автомобилями. Бумажный вариант СТС при этом можно будет продолжать использовать.