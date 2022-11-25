Эксперты увидели рост спроса на бизнес, связанный с ремонтом машин

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В России нарастает популярность бизнеса, связанного с авторемонтами и сервисом, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Авито».

С начала года спрос на покупку сервисов, связанных с автомобилями, и автомастерских в России вырос в пять раз, рассказал изданию руководитель категории «Авито» «Готовый бизнес, франчайзинг, оборудование и товары для бизнеса» Илья Дудковский. Наиболее высокие темпы отмечены в январе-октябре в:

Екатеринбурге (спрос вырос в 14 раз);

Краснодаре (в 17 раз);

Казани, Перми, Красноярске и Саратове (в 10 раз).

Активно искали предложения по продаже готового автосервисного бизнеса также в Санкт-Петербурге (рост в 9,6 раза), Тюмени и Ижевске (в 9 раз), Новосибирске (в 8,5 раза). Предложение объектов, связанных с обслуживанием и ремонтом машин, в среднем выросло вдвое.

При этом, как сообщили «Коммерсанту» в «Австостате», владельцы гарантийных автомобилей стали реже обращаться к официальным дилерам по сравнению с 2018 годом — 77,3% опрошенных автовладельцев в этом году против 87,1% в прошлом. К помощи независимых станций технического обслуживания они стали прибегать чаще: 11% и 6,8% соответственно.

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