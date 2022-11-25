Мужчина открыл огонь из травматического пистолета на севере Москвы, пострадал один человек

Один человек пострадал при стрельбе на севере Москвы

В Головинском районе Москвы в северной части города мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате пострадал один человек. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Москве.

Полиции сообщили об инциденте около 18:48 мск. Мужчина 1977 года рождения открыл стрельбу на Солнечногорской улице и несколько раз попал в пострадавшего из травматического пистолета. После этого он скрылся, рассказали в пресс-службе.

Стрелявшего задержали и доставили в полицейский участок. Пострадавшего госпитализировали.

Телеканал РЕН ТВ пишет, что стрелявший открыл огонь в ходе конфликта.

Ранее в тот же день 66-летний житель города Крымск в Краснодарском крае открыл стрельбу возле торгового центра. В результате, согласно последним данным СК, погибли четыре человека, в том числе сам нападавший. В МВД уточнили, что мужчина открыл стрельбу в одном из медицинских центров Крымска, где смертельно ранил двоих работников. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. Нападавший убил одного мужчину и тяжело ранил другого, после чего покончил с собой. Телеграм-канал Mash писал, что стрелявший — Владимир Жиров — проиграл суд из-за жилья, купленного бывшей женой сыну перед разводом. Недвижимость, по его данным, якобы приобрели на деньги Жирова. Дело тянулось три года, суд вынес решение 24 ноября.

СК после стрельбы в Крымске возбудил уголовное дело по ст. 105 УК (убийство). По ней грозит от восьми до 20 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.