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СК сообщил подробности стрельбы в Крымске

СК возбудил дело об убийстве после стрельбы в Крымске, где погибли четыре человека
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК (убийство) после стрельбы возле торгового центра в Крымске Краснодарского края, в результате которой погибли четыре человека, включая нападавшего, а еще один был тяжело ранен, сообщает региональное управление Следственного комитета (СК) в телеграм-канале.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил поставить дело на контроль в центральном аппарате.

По данным следствия, 66-летний местный житель открыл стрельбу на улице Синева в Крымске. Сначала он «из личных неприязненных отношений» несколько раз выстрелил в своих знакомых 1983 и 1969 годов рождения, которые от полученных ранений скончались на месте. Затем нападавший из того же ружья застрелил еще одного мужчину, чью личность пока устанавливают. По информации телеграм-канала Mash, третий погибший — 69-летний охранник торгового центра Михаил Тунгулияди. Услышав выстрелы, он выбежал на улицу и попытался заступиться за бывшую жену стрелявшего. Тот ранил его в ногу и затем добил выстрелом в голову. Кроме того, выстрелом был ранен 61-летний мужчина, его госпитализировали.

Канал «112» писал, что стрелявший — Владимир Жиров, который перед этим проиграл суд бывшей супруге. По данным канала, после приговора он начал преследовать женщину и угрожать ей. Та успела забежать в торговый центр «Славянский» и попросить помощи, а после того как за нее вступился мужчина, злоумышленник достал автомат и выстрелил в него несколько раз. После этого стрелок приехал к дому своего сына и там покончил жизнь самоубийством.

В МВД уточняли, что мужчина 1956 года рождения открыл стрельбу в помещении одного из медицинских центров Крымска, где смертельно ранил двоих работников. Затем он вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим, убив одного мужчину и тяжело ранив другого, после чего покончил с собой.

Начальник пресс-службы краевого управления МВД сообщил «РИА Новости», что причиной произошедшего мог стать результат бракоразводного процесса. Согласно материалам из картотеки суда, Жиров проиграл спор, связанный с имущественными правами.

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Телеграм-канал Mash отмечал, что Жиров проиграл суд из-за жилья, которое супруга якобы на его же деньги купила перед разводом их сыну. Дело тянулось три года, и сегодня суд вынес решение.

Теги
Кубань Краснодарский край Следственный комитет стрельба убийство Крымск
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