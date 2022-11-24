Правительство предложило увеличить до 2 млн руб. выплату при гибели на производстве

Кабмин предложил вдвое увеличить выплату при гибели на производстве

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Правительство предложило увеличить размер единовременной выплаты семьям людей, погибших на производстве, в два раза — с 1 млн до 2 млн руб, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, правительство подготовило поправки в закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

«Вместе с профессиональным сообществом и бизнесом, самими сотрудниками продолжим вырабатывать дополнительные меры для социальной защиты людей», — пообещал Мишустин.

До 2014 года выплата в случае гибели в результате несчастного случая или профессионального заболевания составляла около 78 тыс. руб., затем ее увеличили до 1 млн руб.

Как сообщала Федерация независимых профсоюзов со ссылкой на данные Роструда, в 2021 году на производстве произошло почти 5,5 тыс. несчастных случаев, из них 1337 — со смертельным исходом.