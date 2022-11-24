На Кубани при падении параплана с мотором на машину погибли два человека

На Кубани при падении параплана на машину погибли два человека

Фото: Никита Попов / РБК

В г. Хадыженск Краснодарского края на автомобиль упал параплан с мотором, два человека погибли, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Параплан упал на автомобиль в Апшеронском районе, город Хадыженск, улица Кирова, 154. Погибли два пилота», — сказали в МЧС.

Телеграм-канал 112 пишет, что параплан упал на две легковых машины. По данным канала, погибли пилот параплана и пассажир — мужчины в возрасте 46 лет и 31 года. На месте работают экстренные службы.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку, пишет ТАСС. По предварительным данным ведомства, владелец параплана не справился с управлением.

В июне этого года похожий инцидент произошел в Омской области: двое мужчин, предположительно, не справились с управлением и погибли при падении параплана.