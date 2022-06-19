В Омской области двое мужчин разбились при падении параплана

Двое мужчин погибли при падении параплана в Омской области, один из них — 57-летний житель Омска, сообщает региональное управление МВД.

По предварительной информации, погибшие не справились с управлением параплана и разбились при падении. Сообщение о происшествии поступило в полицию около 8:00 (5:00 мск) от рыбаков, находившихся на водоеме у деревни Большекулачье.

В настоящее время на месте падения параплана работает полиция, а также следственные органы. Личность второго мужчины устанавливается. В районе села Троицкое от обнаружили автомобиль, на котором приехали погибшие. Село находится примерно в 39 км от деревни Большекулачье.

В конце мая прошлого года в результате падения мотопараплана в Свердловской области пострадали двое человек. Пилот в полете задел крылом дерево, в результате чего транспортное средство упало. По данным полиции, одним из пострадавших оказался ранее судимый за незаконный оборот оружия житель Екатеринбурга — его госпитализировали с травмой черепа. Второй пострадавший сначала покинул место происшествия, а позже сам явился к врачам — он отделался ушибами. В МВД отмечали, что в районе падения мотопараплана разрешения на полет не давали.