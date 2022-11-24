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Бакальчук рассказала, чему Wildberries научила история с «Ягодками»

Бакальчук рассказала о ребрендинге логотипа Wildberries и положительном эффекте «Ягодок»
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Логотип онлайн-ритейлера Wildberries может сократиться до аббревиатуры WB. Об этом основатель и гендиректор онлайн-магазина Татьяна Бакальчук сказала агентству ТАСС.

«Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится», — заявила Бакальчук, подчеркнув, что бренд — «живое явление», и его надо обновить.

Гендиректор Wildberries добавила, что сроков реализации проекта ребрендинга нет, поскольку это «факультативная история». Кроме того, она напомнила историю «Ягодок»: в августе компания в ходе маркетинговой акции на один день сменила название сайта на «Ягодки». Бакальчук отметила, что многие пользователи положительно откликнулись на изменение, но пока ничего конкретного об этом варианте названия она сказать не может.

В июне Бакальчук уже говорила о возможном ребрендинге Wildberries. Она сказала об этом в ответ на слова главы Минпромторга Дениса Мантурова на засилье иностранных наименований в торговле.

Теги
Wildberries Татьяна Бакальчук онлайн-ритейлер
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
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