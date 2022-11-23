Мантуров возглавит комиссию ОДКБ по военно-техническому сотрудничеству

Денис Мантуров (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров назначен председателем межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, передает «РИА Новости».

Мантуров будет возглавлять комиссию три года. На сайте ОДКБ говорится, что комиссия «рассматривает и вырабатывает рекомендации, направленные на обеспечение многостороннего военно-экономического сотрудничества по целому ряду направлений», в том числе в сфере стандартизации и унификации продукции военного назначения.

В 2018 году на должность председателя комиссии был назначен Юрий Борисов, на тот момент занимавший пост вице-премьера и курировавший космос и оборонную промышленность. В июле этого года он оставил должность и возглавил госкорпорацию «Роскосмос», сменив на этом посту Дмитрия Рогозина. В свою очередь, Мантуров стал вице-премьером. Министерство промышленности и торговли он возглавил в 2012 году.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — межправительственный военный союз в Евразии, в который в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года.

По итогам сегодняшней встречи глав государств ОДКБ в Ереване также было принято решение о назначении генеральным секретарем организации с 1 января следующего года бывшего посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетова. Он сменит на посту Зася, который находится на этой должности с 2020 года.