Новым генсеком ОДКБ станет экс-посол Казахстана в России

Генсеком ОДКБ с 2023 года будет бывший посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов

Имангали Тасмагамбетов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января следующего года станет бывший посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, говорится в сообщении пресс-службы президента республики по итогам прошедшего 23 ноября заседания глав ОДКБ.

«В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность генерального секретаря ОДКБ с 1 января 2023 года сроком на три года», — сказано в публикации.

Тасмагамбетов сменит на посту генсека ОДКБ Станислава Зася, который занимает эту должность с 2020 года, а до того был госсекретарем Совета безопасности Белоруссии.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — межправительственный военный союз в Евразии, в который в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года. Цели ОДКБ — укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Имангали Тасмагамбетову 65 лет. С 1993 по 1995 год он занимал должность помощника президента Казахстана, затем еще два года — заместителя премьер-министра. В 1997–1998 годах был заместителем руководителя администрации президента, в 1998–1999 годах — первым помощником главы республики.

В 2002 году его назначили премьер-министром, а в 2003-м — государственным секретарем Казахстана. Позже он был акимом (главой администрации) Алма-Аты (2004–2008) и Астаны (2008–2014).

Затем в течение двух лет Тасмагамбетов возглавлял Минобороны Казахстана. 13 сентября 2016 года он снова стал заместителем премьер-министра, а с 3 февраля 2017-го был чрезвычайным и полномочным послом в России. В декабре 2019 года Тасмагамбетов указом президента был освобожден от должности в связи с достижением пенсионного возраста.