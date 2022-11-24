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Ракова анонсировала выдачу льготных электронных рецептов сроком до года

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС )

В Москве запустили пилотный проект для пациентов городских поликлиник, которые имеют право на получение лекарств бесплатно или со скидкой, а также нуждаются в длительном курсовом приеме препаратов. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, теперь врачи смогут выписывать льготные электронные рецепты со сроком действия до одного года. «Таким образом, пациентам больше не придется лишний раз приходить в поликлинику для оформления рецепта на препараты, которые они принимают на постоянной основе, — подчеркнула Ракова. — На приеме врач сможет сразу выписать электронный рецепт с указанием графика его обслуживания — раз в месяц или раз в три месяца, а пациент сможет приходить сразу в аптечный пункт при поликлинике или аптеку государственной аптечной сети «Аптеки столицы» и получать необходимые лекарства».

Льготные рецепты выписываются москвичам, имеющим право на получение лекарств за счет средств городского и федерального бюджета. Длительное курсовое лечение может быть назначено пациентам, страдающим отдельными хроническими заболеваниями, например болезнями систем кровообращения, эндокринными заболеваниями, болезнями костно-мышечной и дыхательной систем, а также имеющих высокий риск их развития или находящихся в восстановительном периоде после перенесенных острых заболеваний. Получить льготные лекарства можно по QR-коду электронного рецепта или полису ОМС.

«Уже на этапе пилотного проекта мы избавим москвичей от десятков тысяч лишних визитов в поликлинику в год, а также освободим время врачей, которое они смогут уделить пациентам», — уточнила Анастасия Ракова.

Напомним, что рецепты нового образца выписывают во всех городских поликлиниках с февраля 2021 года. Москвичи могут получить назначенные врачом лекарства по рецепту, предъявив QR-код на экране мобильного устройства. Сегодня эта опция доступна во всех аптеках департамента здравоохранения и в сотнях коммерческих точек. Также в аптечных пунктах при городских поликлиниках вместо электронного рецепта с QR-кодом пациенты могут предъявить полис ОМС для получения льготного препарата.

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Данные о рецептах горожане могут видеть в своих электронных медкартах в разделе «Мои рецепты», а также в информационных киосках поликлиник. Также будет доступна для просмотра и история обслуживания льготного электронного рецепта, выписанного на длительный срок, а именно — дата его обслуживания, наименование и адрес аптечного пункта, торговое наименование выданного препарата и количество полученных упаковок.

Теги
Москва здравоохранение рецепты лекарства Анастасия Ракова
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Ваш доход
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0%
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