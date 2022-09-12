Ракова рассказала о сервисе дистанционной выдачи рецептов для онкобольных

Анастасия Ракова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Москве в работу всех центров амбулаторной онкологической помощи внедрили телемедицинский сервис, с помощью которого лечащие врачи-онкологи и врачи-гематологи этих медучреждений могут дистанционно продлить выписанные ранее электронные рецепты. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы интегрировали телемедицинский сервис в работу всех столичных центров амбулаторной онкологической помощи. Теперь их специалисты могут дистанционно продлить пациенту действующий электронный рецепт на ряд онкологических и гематологических лекарственных препаратов, — уточнила заммэра. — Для этого врач связывается с пациентом за шесть дней до окончания действия рецепта и оформляет его продление. Ранее, чтобы продлить рецепт, горожанам нужно было обязательно прийти на прием к врачу».

По словам Раковой, новый сервис позволит исключить необходимость дополнительных посещений медучреждений, уменьшит число контактов с другими пациентами, а также снизит нагрузку на врачей.

«Во время консультации медики создадут необходимые направления, в том числе на госпитализацию, например для прохождения лучевой либо химиотерапии, — добавила вице-мэр. — Если по итогам онкоконсилиума пациенту назначат лекарственную терапию, специалисты расскажут, где он сможет получить выписанный лекарственный препарат, дадут информацию о режиме его приема и разъяснят алгоритм действий пациента при возможном возникновении побочных эффектов от приема медикаментов». На сегодняшний день врачи дистанционно продлили действие уже более 5 тыс. рецептов и уведомили порядка 2 тыс. пациентов об итогах онкоконсилиумов.

По словам главного онколога Москвы Игоря Хатькова, возглавляющего Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, внедрение телемедицинского сервиса в работу столичных центров амбулаторной онкологической помощи стало очередным шагом в развитии московского стандарта онкологической помощи. «Теперь у пациента появилась возможность продлить действующий электронный рецепт на ряд онкологических и гематологических препаратов без посещения медучреждения. Также с помощью этого сервиса можно узнать о результатах онкологического консилиума без посещения больницы», — отметил Хатьков.

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Для получения дистанционной помощи пациентам с онкозаболеваниями можно скачать приложение «ЕМИАС. Телемедицина». С его помощью врач будет связываться с пациентом в режиме видеозвонка. Для доступа к сервису потребуется логин и пароль — они придут пациенту в СМС-сообщении. Если же у пациента нет возможности скачать приложение на свое мобильное устройство, тогда врач свяжется с ним по телефону.