Умер гитарист Уилко Джонсон, сыгравший палача в «Игре престолов»

Уилко Джонсон (Фото: Paul Hackett / Reuters)

Уилко Джонсон, гитарист рок-группы Dr. Feelgood, умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщается в Twitter музыканта.

Джонсон умер у себя дома 21 ноября. Авторы поста поблагодарили онколога Чарли Чана и хирурга Эммануэля Хьюге за «те дополнительные годы, которыми Уилко смог насладиться».

Джонсон стал участником коллектива Dr. Feelgood в 1970-х. Группа играет рок с элементами блюза. The Clash, The Jam и Sex Pistols говорили о влиянии Dr. Feelgood на свое творчество, указывает Reuters. После ухода из этой группы гитарист основал Solid Senders, которая выпустила одноименный альбом, первый и единственный в своей карьере, в 1978 году. Затем Джонсон сконцентрировался на собственной The Wilko Johnson Band, последняя пластинка которой — Blow Your Mind — вышла в 2018 году.

В 2013 году у Джонсона диагностировали рак поджелудочной железы на поздней стадии. Врачи говорили, что ему осталось жить от девяти до десяти месяцев, пишет The Guardian, но год спустя опухоль удалили, и в 2014 году музыкант вместе с вокалистом The Who Роджером Долтри выпустил альбом Going Back Home.

Джонсон исполнил роль немого палача Илина Пейна, который казнил Неда Старка, в первом и втором сезонах сериала «Игра престолов» (Game of Thrones, 2011–2019).