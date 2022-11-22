Умер продюсер «Крестного отца» Грэй Фредериксон

Грэю Фредериксону было 85 лет. Он работал над сагой «Крестный отец», фильмами «Хороший, плохой, злой» и «Апокалипсис сегодня»

Американский кинопродюсер Грэй Фредериксон умер в возрасте 85 лет, сообщает The Hollywood Reporter. Как рассказала его вдова Карен, продюсер скончался в воскресенье, 20 ноября, в своем доме в штате Оклахома после борьбы с раком простаты.

Вместе с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой Фредериксон участвовал в создании трилогии «Крестный отец». За вторую часть саги, вышедшую в 1975 году, они были удостоены премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Фредериксон продюсировал и другие картины Копполы: драму «Апокалипсис сегодня» (1979), мюзикл «От всего сердца» (1981), «Изгои» (1983). Кроме того, он участвовал в создании документального фильма «Сердца тьмы» Элинор Копполы, жены Фрэнсиса Форда Копполы, и картины «Девственницы-самоубийцы» Софии Копполы, его дочери.

Фредериксон родился в Оклахоме 21 июля 1937 года. Свою карьеру он начал в 1960-х годах в Италии, где в том числе работал над вестерном Серджо Леоне «Хороший, плохой, злой» (1966). Вернувшись в США, начал тесно сотрудничать с Копполой. Также снял несколько независимых фильмов, пишет Deadline.