Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 62,12 (-0,32) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 60,74 (+0,36) Инвестиции, 21 ноя, 16:35
На Камчатке из-за гололеда столкнулись более 15 машин Общество, 03:49
Умер продюсер «Крестного отца» Грэй Фредериксон Общество, 03:37
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 03:33
FT сообщила о митингах в Германии против «разжигателей войны из НАТО» Политика, 02:46
В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя Общество, 02:23
В кабмине Германии заявили, что Шольц разговаривает с Путиным на «вы» Политика, 01:56
Комитет Думы рекомендовал запретить информацию от иноагентов для детей Политика, 01:37
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Саудовская Аравия опровергла сообщения о планах увеличить добычу нефти Бизнес, 00:58
Внедорожник врезался в Apple Store в Массачусетсе Общество, 00:22
В Москве за осень резко подскочил спрос на услуги «мастеров на час» Недвижимость, 00:15
Исторический гол Бэйла спас Уэльс от поражения в матче ЧМ с США Спорт, 00:14
Сын президента Либерии забил гол за США. Что происходит на ЧМ в Катаре Спорт, 00:10
Зеленский отменил пожизненный финансовый мониторинг политиков Политика, 00:09
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 00:07
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

Умер продюсер «Крестного отца» Грэй Фредериксон

Умер продюсер фильмов «Крестный отец» и «Апокалипсис сегодня» Грэй Фредериксон
Грэю Фредериксону было 85 лет. Он работал над сагой «Крестный отец», фильмами «Хороший, плохой, злой» и «Апокалипсис сегодня»

Американский кинопродюсер Грэй Фредериксон умер в возрасте 85 лет, сообщает The Hollywood Reporter. Как рассказала его вдова Карен, продюсер скончался в воскресенье, 20 ноября, в своем доме в штате Оклахома после борьбы с раком простаты.

Вместе с режиссером Фрэнсисом Фордом Копполой Фредериксон участвовал в создании трилогии «Крестный отец». За вторую часть саги, вышедшую в 1975 году, они были удостоены премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм».

Фредериксон продюсировал и другие картины Копполы: драму «Апокалипсис сегодня» (1979), мюзикл «От всего сердца» (1981), «Изгои» (1983). Кроме того, он участвовал в создании документального фильма «Сердца тьмы» Элинор Копполы, жены Фрэнсиса Форда Копполы, и картины «Девственницы-самоубийцы» Софии Копполы, его дочери.

Фредериксон родился в Оклахоме 21 июля 1937 года. Свою карьеру он начал в 1960-х годах в Италии, где в том числе работал над вестерном Серджо Леоне «Хороший, плохой, злой» (1966). Вернувшись в США, начал тесно сотрудничать с Копполой. Также снял несколько независимых фильмов, пишет Deadline.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
продюсер Оклахома
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Умерла сыгравшая в «Крестном отце» супругу дона Корлеоне актриса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter