Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи

Демушкина назначил действующий врио Андрей Ходырев, который, в свою очередь, ушел в неоплачиваемый отпуск. Как долго Демушкин будет руководить Барвихой — не уточняется

Дмитрий Демушкин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Действующий временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Барвихинское в Одинцовском районе Московской области Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил вместо себя националиста Дмитрия Демушкина. Оригинал распоряжения и приказа о назначении, подписанные Ходыревым, есть в распоряжении РБК. Сам Демушкин подтвердил РБК информацию о назначении.

«Назначить временно исполняющим обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское — главного специалиста отдела по организованной работе, делам молодежи, культуре и спорту администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа Демушкина Д.Н.», — говорится в приказе. Он приступит к своим новым обязанностям с понедельника, 13 мая. Как долго он будет занимать кресло руководителя Барвихи — не уточняется.

В разговоре с РБК Демушкин отметил, что займется ревизией деятельности предыдущей администрации. На новом посту он также намерен бороться против объединения Барвихи с Одинцовским районом.

«Жители Барвихи и совет депутатов выступали против», — подчеркнул он.