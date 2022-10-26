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Ракова сообщила о 3 тыс. прошедших повышение квалификации врачей

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Кадровом центре департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ) продолжается реализация масштабной образовательной программы для врачей общей практики. Всего в ней принимают участие около 3 тыс. специалистов городских поликлиник. Все они прошли уже больше половины образовательной программы, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, комплексная программа обучения на базе Кадрового центра столичного депздрава необходима для того, чтобы специалисты постоянно повышали уровень своих знаний по основным видам заболеваний, с которыми к ним обращаются пациенты.

«Образовательная программа по каждому модулю разрабатывалась при участии главных внештатных специалистов ДЗМ и ведущих специалистов столичных больниц и поликлиник. При обучении врачей общей практики применяются эффективные образовательные алгоритмы и технологии, соответствующие стандартам столичного здравоохранения», — уточнила Ракова.

Программа обучения рассчитана на полтора года и включает в себя 13 образовательных модулей — урологию, эндокринологию, ревматологию, кардиологию, гастроэнтерологию и ряд других. Каждый модуль состоит из 18 учебных часов. Все успешно пройденные модули засчитываются в системе непрерывного медицинского образования.

По словам главного внештатного специалиста по общей врачебной практике департамента здравоохранения Виктора Фомина, участвующие в образовательной программе специалисты знакомятся с передовыми методами диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний: «Отработка практических навыков происходит на современном симуляционном и медицинском оборудовании Кадрового центра депздрава. В конечном итоге главным результатом действия программы становится повышение качества оказания медицинской помощи в московских поликлиниках».

Как сообщила Ракова, в настоящее время врачи завершают обучение по таким направлениям, как неврология, инфекционные болезни, эндокринология и урология. По оториноларингологии, офтальмологии и дерматовенерологии обучение уже завершено. В общей сложности медики охватили уже семь направлений.

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Кадровый центр департамента здравоохранения Москвы осуществляет непрерывное профессиональное дополнительное образование и методическое сопровождение, проводит оценочные мероприятия, а также является аккредитационной площадкой. В состав центра входит 31 симуляционная станция, каждая из которых оснащена специализированным оборудованием для демонстрации практических навыков работы врача. Парк высокотехнологичного оборудования, на котором проводится оценка и обучение, включает в себя более 1,1 тыс. симуляторов, тренажеров, медицинскую технику и сопутствующее оборудование. Возможности Кадрового центра позволяют проводить профессиональную оценку по 89 врачебным специальностям.

Теги
Департамент здравоохранения Москва Анастасия Ракова подготовка кадров врач
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