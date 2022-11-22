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МИД Румынии выразил послу Венгрии «неодобрение» из-за шарфа Орбана

МИД Румынии выразил «решительное неодобрение» из-за шарфа Орбана с «Великой Венгрией»
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Orbanviktor / "Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) ")

МИД Румынии выразил послу Венгрии в Бухаресте «решительное неодобрение» из-за шарфа премьер-министр Виктора Орбана, на котором была изображена карта «Великой Венгрии», говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. В состав Великой Венгрии до 1918 года входила часть современной Румынии.

«Любое проявление ревизионизма, независимо от формы, неприемлемо, вопреки нынешним реалиям и принятым совместно Румынией и Венгрией обязательствам строить двусторонние отношения в рамках <...> Договора о взаимопонимании, сотрудничестве и добрососедстве между Румынией и Венгрией, подписанного в Тимишоаре 16 сентября 1996 года, и Договора о стратегическом партнерстве, которому в этом году исполнилось 20 лет», — заявили в румынском внешнеполитическом ведомстве.

21 ноября Орбан опубликовал на своей странице в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta) видео с футбольного матча между командами Венгрии и Греции. На нем видно, что премьер-министр носит шарф с изображением карты «Великой Венгрии» (так называют страну в границах до 1918 года, когда в ее состав входила Трансильвания, которая сейчас принадлежит Румынии).

Материал дополняется.

Теги
Румыния Венгрия Виктор Орбан шарф карта
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