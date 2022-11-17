Путин обсудил с Алиевым сотрудничество в энергетике и торговле

Ильхам Алиев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президенты обсудили «отдельные вопросы российско-азербайджанского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях».

31 октября Путин и Алиев общались в Сочи, где они также встречались с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они согласовали совместное заявление о мире между Арменией и Азербайджаном после конфликта в Нагорном Карабахе. Перед саммитом в Сочи прошли двусторонние переговоры президента России с главами Армении и Азербайджана.

В совместном заявлении по итогам переговоров все стороны отметили важность пребывания российских миротворцев в Карабахе. Согласно документу, лидеры отметили «ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе». О продлении мандата российских миротворцев в регионе в документе речи не идет.