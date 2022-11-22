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Синоптики сообщили о самом влажном 22 ноября в Москве за 73 года

Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Этот вторник может стать самым влажным 22 ноября за последние 73 года в Москве, заявил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «По области уже выпало до 5 мм осадков. Помимо комплекса неблагоприятных явлений погоды, связанных с сильными осадками, гололедом, ледяными дождями, сегодняшний день может войти в метеорологическую историю столицы как самое влажное 22 ноября за последние 73 года. Пока что лидер — 22 ноября 1965 года», — добавил он.

Леус подчеркнул, что к шести часам утра в некоторых районах Московской области уже выпало 4–5 мм осадков.

Ледяной дождь начался в Москве в девять утра при температуре минус 2,7 градуса, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «На высоте 1375-1861 м образовалась «линза» тепла, откуда и льет дождь, а при минусах у земли он замерзает и все покрывается коркой льда. В Подмосковье гололед отмечают Коломна, Домодедово, Кашира, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Можайск. Дальше — хуже. На дорогах скользко», — уточнил Тишковец.

Накануне в Москве и Подмосковье объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, некоторые районы Москвы и области «превратятся в каток» из-за обледенения после осадков.

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