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В Москве объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя

Росгидромет объявил штормовое предупреждение в Москве из-за ледяного дождя

В Москве и Подмосковье в первой половине дня объявлено штормовое предупреждение из-за ледяного дождя, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ссылаясь на данные Росгидромета.

«Росгидромет выпустил штормовое предупреждение в связи с тем, что с трех ночи и с сохранением утром в первой половине дня (22 ноября) ожидается ледяной дождь», — сказал Вильфанд. По словам синоптика, некоторые районы Москвы и Подмосковья «превратятся в каток», так как такие осадки приводят к мгновенному обледенению поверхности.

О том, что в Москве 22 ноября ожидается ледяной дождь, накануне сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

О «ледяном дожде» в столице 22 ноября также предупреждал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, лед толщиной до 6 мм в Москве и от 2 до 10 мм в разных частях Подмосковья покроет дороги и тротуары.

Вильфанд говорил, что 22 ноября в столичном регионе ожидается мокрый снег, усиление ветра до 15 м/с и гололед. Температура днем будет в промежутке от 2 градусов мороза до 2 градуса тепла.

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